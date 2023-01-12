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Таких берут в пионеры

В Татарстане сменили министра по делам молодежи

В Татарстане произошли кадровые перестановки в сфере молодежной политики. Новым профильным министром назначен его прежний заместитель Ринат Садыков. А экс-глава министерства по делам молодежи Тимур Сулейманов получил статус помощника президента Татарстана Рустама Минниханова. Как ожидается, он возглавит региональное отделение всероссийского «Движения первых» — современного аналога пионерской организации СССР. Эксперты считают, что такие перестановки связаны с желанием федерального центра усилить идеологическую работу с молодежью. Они полагают, что акцент будет сделан на военно-патриотическое воспитание детей, а другие молодежные программы и мероприятия могут быть сокращены.

Фото: пресс-служба минмолодежи Татарстана

Фото: пресс-служба минмолодежи Татарстана

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении 36-летнего Рината Садыкова региональным министром по делам молодежи. С 2008 года он руководил студенческими трудовыми отрядами в Казани и Татарстане. В 2018 году стал заместителем, затем — первым заместителем министра по делам молодежи. В частности, он курировал финансово-хозяйственную деятельность, программы капитального ремонта и строительства объектов молодежной политики, жилищные программы для молодых семей, координировал отдых детей и молодежи в летних лагерях.

Коллективу министерства Рината Садыкова в новом качестве представил премьер-министр республики Алексей Песошин. «Человек не посторонний, первый заместитель министра. И я считаю, это правильно, когда есть движение внутри коллектива, когда не меняются направления работы, когда сохраняются. В этом деле должен быть определенный консерватизм, с одной стороны, и, конечно, все новые направления, что появляются, не запрещены, они поддерживаются»,— отметил глава кабмина.

Напомним, министерство по делам молодежи появилось в составе правительства Татарстана в 2018 году после разделения министерства по делам молодежи и спорту. Его первым руководителем стал Дамир Фаттахов, в прошлом работавший в казанской мэрии. В сентябре 2021 года господин Фаттахов перешел на работу в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в качестве заместителя главы ведомства. После этого чуть более года республиканским министерством руководил Тимур Сулейманов, экс-президент Лиги студентов Татарстана.

Господина Сулейманова от должности министра Рустам Минниханов освободил 9 января. Это был первый его указ в новом году. В документе сказано, что Тимур Сулейманов переходит на новую работу. Как пояснила „Ъ“ пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, экс-министр стал помощником главы региона на внештатной основе и продолжит курировать молодежную отрасль. Отметим, что сейчас у Рустама Минниханова шесть помощников в штате. Сколько работает внештатно, на сайте президента не указано.

Тимур Сулейманов, как ожидается, станет также руководителем регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Закон о его создании в июле подписал президент РФ Владимир Путин. Оно позиционируется как современный аналог пионерской организации, существовавшей в СССР. Председатель правления движения Григорий Гуров заявил «Татар-информу», что «важно, чтобы в регионах „Движение первых“ возглавили люди, которые пользуются авторитетом и разделяют наши ценности». «Тимур, безусловно, один из них»,— сказал он.

Лилия Галимова сказала „Ъ“, что президент Татарстана «уделяет самое серьезное внимание вопросу поддержки молодежи и новому направлению, которое будет курировать Тимур Сулейманов при поддержке Рустама Нургалиевича». «Поэтому он получил статус его помощника»,— подчеркнула она.

«В Татарстане всегда уделяли пристальное внимание молодежи. И профильное министерство появилось одним из первых в России»,— говорит политолог Руслан Айсин. Однако он считает, что «кадровые перестановки связаны с вниманием Москвы к этой проблематике», потому что эта «сфера идеологическая» и «ее решено было усилить». «Поэтому у президента республики появился дополнительный помощник»,— объясняет эксперт.

В то же время господин Айсин не думает, что увеличение кадров в этом направлении «даст какой-то эффект». «Понятно, что будет усилено военно-патриотическое воспитание молодежи. В эту сторону будет перекос. Но получить деньги на финансирование молодежных программ, мероприятий, фестивалей в условиях секвестра будет проблематично»,— полагает он. Политолог считает, что власти республики пытаются создать «аналог комсомола», но «это не соответствует требованиям молодежи». «Будет как в позднее советское время: были карьерные комсомольцы, но влияния на широкие массы не было. Здесь я тоже вижу рассинхрон между тем, что хочет молодежь и что им навязывает власть»,— заключил господин Айсин.

Кирилл Антонов

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