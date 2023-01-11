В Татарстане установили повышенное вознаграждение командированным в бывшие территории Украины

Госслужащим, а также прочим работникам госорганов и госорганизаций Татарстана установили двойное вознаграждение и суточные в размере 8 тыс. 480 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (бывшие регионы Украины, включенные в состав РФ).

Это предусматривает указ президента Татарстана Рустама Минниханова № УП-920 «Об особенностях командирования…», который был подписан 24 декабря 2022 года, но к настоящему времени не опубликован на сайте главы региона.

Решение касается не только региональных чиновников различного уровня, но и всех работников подведомственных госорганам Татарстана организаций и учреждений, привлеченных к обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, вооружения, военной и специальной техники на бывших территориях Украины.

Вознаграждение с учетом новых параметров должно быть пересчитано с 30 сентября 2022 года. Выплаты будут производиться за счет бюджета Татарстана, говорится в указе.

Как сообщал «Ъ-Казань», федеральный центр поручил Татарстану восстанавливать город Лисичанск в Луганской народной республики. «Мы отвечаем за Лисичанск. Эта территория закреплена за республикой. Мы будем выезжать и поддерживать эту территорию»,— говорил Рустам Минниханов. В Лисичанск командирован вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"