Власти курского Железногорска предложили приспускать флаги и отказаться от развлекательных мероприятий в дни порохон погибших в СВО

12 января в Железногорске Курской области простятся с жителем города Максимом Прошиным, который после мобилизации с 10 октября участвовал в спецоперации и погиб 9 января. Об этом сообщил глава города Алексей Карнаушко.

В связи с этим господин Карнаушко предложил жителям оценить в соцсетях инициативу «объявлять Днем памяти Героев день похорон погибших в спецоперации железногорцев»: «Это возможность отдать дань памяти всем тем, кто погиб ради мира». В этот день глава города рекомендовал отказаться от «развлекательных мероприятий», образовательным организациям — приспускать государственные флаги РФ и почтить память героя минутой молчания, «увеселительным учреждениям» — приглушать громкость музыки. В комментариях к записи горожане в основном поддержали инициативу.

Какие потери несут регионы Черноземья в ходе спецоперации — в специальном проекте.

Олег Мухин