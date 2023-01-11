ЕСПЧ присудил российским журналистам €15 тыс. за проигранные в России дела

Российские журналисты выиграли в Европейском суде по правам человека два дела. ЕСПЧ обязал выплатить им €15 тыс. в качестве компенсации за материалы, которые российские суды признали клеветой. ЕСПЧ постановил, что решения российских судов нарушили ст. 10 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на свободу выражения мнений.

ЕСПЧ объединил несколько исков журналистов в два дела. Истцами по первому делу стали спецкор «Новой газеты» Иван Жилин и бывший главред отдела расследований издания Роман Анин (признан Минюстом иностранным агентом). ЕСПЧ обязал выплатить журналистам €7,5 тыс. за два текста. Первый материал — расследование Романа Анина «Секрет "Принцессы Ольги"», рассказывающий о том, как бизнесмен Игорь Сечин связан с одной из самых дорогих яхт в мире. Басманный суд в 2016 году признал его «порочащим» честь бизнесмена.

Второй текст — материал Ивана Жилина «Хуснидин должен признаться, что взорвал дом». Он рассказывает о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова сотрудниками ФСБ. В 2019 году сотрудники ФСБ подали на «Новую газету» иск о клевете. После чего, по требованию Басманного суда Москвы, публикацию на сайте заменили опровержением.

Истцами по второму делу выступили «Новая газета» и ее журналисты Александр Литинский и Лола Тагаева, издатель «Ведомостей» медиагруппа «Бибзнес Ньюс Медиа», а также бывший замглавреда «Ведомостей» Кирилл Харатьян (признан Минюстом иностранным агентом). По этому делу суд обязал Россию выплатить €7,5 тыс. Лоле Тагаевой и Александру Литинскому, а также журналисту «Ведомостей» Кириллу Харатьяну. Их тексты о движении «Наши» и Игоре Сечине в 2010, 2011 и 2014 годах были признаны российскими судами «порочащими» честь и достоинства героев материалов: экс-руководителя Росмолодежи Василия Якеменко и господина Сечина.

11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений ЕСПЧ, в соответствии с которым вынесенные после 15 марта постановления Европейского суда не исполняются в России.

Анастасия Ларина