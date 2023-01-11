МЧС предупредило о туманах и морозах на Кубани 12 января

В Краснодарском крае 12 января ожидаются туманы и морозы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По краю без осадков. Образование тумана возможно местами в южной части региона. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, в северной половине края — до -12. Днем температурное значение достигнет от -1 до 4 градусов, в южной части Кубани — до 6 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6–11 м/с с порывами до 15–18 м/с.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром у водоемов возможно образование тумана. Ветер восточной четверти будет достигать 4–9 м/с с порывами до 11–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от 2 до 4 градусов.

Анастасия Донскова

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