Дело жителя Кубани об изнасиловании ребенка на кладбище в Орле передали в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего жителя Краснодарского края об изнасиловании 9-летнего мальчика на кладбище в Орле, совершенном 12 лет назад, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

По данным следствия, мужчина был ранее судим. В апреле 2010 года житель Кубани находился в Орле. Там на территории Крестительского кладбища злоумышленник увидел ребенка, возвращавшегося домой из школы. Мужчина совершил над мальчиком насильственные действия сексуального характера и избил его. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили биоматериал предполагаемого преступника. Долгое время личность мужчины не удавалось установить из-за того, что он скрывался от следствия, но расследование не прекращалось. Вычислить злоумышленника удалось осенью 2022 года в результате совпадения найденного биоматериала с генетическим профилем задержанного следователями человека. Сотрудники правоохранительных органов провели очную ставку, в ходе которой, несмотря на прошествие более десятка лет, потерпевший уверенно опознал преступника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Предварительное следствие было завершено, полученные материалы рассмотрит суд.

Анастасия Донскова

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