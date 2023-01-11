Петербургу направят почти 9 млрд рублей из федеральных средств на реконструкцию дорог

В рамках федерального софинансирования проектов дорожного строительства бюджет Санкт-Петербурга получит 8,9 млрд рублей в 2023 году. Средства пойдут на «особо важные» объекты, в том числе строящиеся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба правительства города.

«В частности, средства будут направлены на реконструкцию Петрозаводского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, строительство Южной широтной магистрали»,— говорится в сообщении Смольного.

Допфинансирование призвано ускорить модернизацию всей транспортной системы Петербурга, отметили в городской администрации.

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