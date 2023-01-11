Курс доллара. Прогноз на 12-13 января

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Объемы продажи валюты пока не так велики Ключевой новостью для внутреннего валютного рынка является возобновление действия бюджетного правила в пользу рубля. Хотя объем плановых покупок в январе составляет менее 5% от среднего дневного оборота в паре юань/рубль за последние несколько недель, вероятность удержания более сильных позиций российской валюты возросла. Увеличение объемов продажи юаней может вырасти вдвое от текущего уровня, что уже станет существенным для обменных курсов. Это может произойти при сохранении текущего уровня цен на российскую нефть и введения в действие ответных мер на потолок цен от ЕС, которые приведут к увеличению недополученных нефтегазовых доходов. Пока данная новость может сохранить влияние на спекулятивные позиции в валюте, набранные в конце прошлого года, однако объемы продажи валюты пока не так велики, чтобы существенно изменить расстановку сил на внутреннем рынке.

Денис Буйволов,

аналитик Действие бюджетного правила позволяет сглаживать волатильность курсовой динамики рубля В среду Минфином и регулятором были опубликованы условия обновленного бюджетного правила, продажи валюты (юаней) начнутся c 13 января. Резкое укрепление рубля на этой новости носит в основном психологический характер. После вступления в силу обновленного правила влияние его на курсовую динамику рубля ожидается незначительным. До 6 февраля ежедневный объем продажи инвалюты составит 3,2 млрд руб., а это менее 1,5% от среднедневного оборота торгов юанем/долларом/евро на Мосбирже в декабре. Действие бюджетного правила позволяет сглаживать волатильность курсовой динамики рубля. Фактором поддержки российской валюты также остается ценовой оптимизм в нефти, связанный со смягчением карантинных ограничений в КНР. Сдерживать рублевое укрепление может умеренно негативный тренд на рынке рублевого долга, индекс гособлигаций RGBI с 6 января теряет больше 0,7%.

Егор Жильников,

главный аналитик Ключевую поддержку позициям национальной валюты оказывала активизация экспортеров на рынке В начале первой рабочей недели курс доллара ожидаемо перешел к снижению, тестируя в среду отметку 68,5 руб. Ключевую поддержку позициям национальной валюты оказывала активизация экспортеров на рынке, которые накопили доходы за длинные выходные. В среду стало известно, что Минфин планирует скорый старт бюджетного правила. Всего до 6 февраля будет продано валюты на 54,5 млрд руб. (3,2 млрд руб. в день) — примерно 5–10% ежедневного оборота. По нашим оценкам, это позитивный фактор для рубля в условиях дешевой нефти. Восстановление экономики Китая после отмены ковидных ограничений (что увеличивает потребность в энергоносителях у страны), а также сезонная реализация валюты населением в РФ отразятся на укреплении рубля в январе. По нашим оценкам, курс доллара в рамках месяца может выйти к отметке 65 руб. и ниже. На конец недели ожидаем курс в диапазоне 67–68 руб./ $.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Покупка валюты с большой степенью вероятности гарантирует, что российский рубль в перспективе чрезмерно не укрепится В начале года американский доллар и евро плавно идут по нисходящей на Московской бирже. Российский Минфин сообщил о возможной предстоящей покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила, на фоне которого рубль продолжил укрепление. Подобное поведение российской валюты, вероятно, не связано с новым бюджетным правилом, поскольку правило (покупка иностранной валюты за рубли) может только ослабить рубль. Как минимум покупка валюты с большой степенью вероятности гарантирует, что российский рубль в перспективе чрезмерно не укрепится, как в 2022 году, когда некому было скупать излишки валютной выручки. Тем временем в центре внимания мировых рынков — обсуждение дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на ближайших заседаниях в целях охлаждения текущей инфляции.