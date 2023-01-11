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Сельхозпроизводителям Кубани предоставят торговые точки без проведения торгов

На Кубани производителям сельскохозяйственной продукции будут предоставлять права на размещение нестационарных торговых точек без проведения аукционов. Об этом сообщила пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В декабре 2022 года преференции утвердили в Геленджике, Новороссийске и Сочи. Ранее такие изменения утвердили в Туапсинском и Ейском районах. До конца февраля 2023 года изменения внесут во всех районах Черноморо-Азовской курортной зоны.

В департаменте отметили, что меры позволят местным производителям продавать собственную продукцию в местах с высокой проходимостью, что обеспечит продвижение кубанских товаров на рынке и стимулирование бизнеса.

Анастасия Донскова

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