Акционный товар

ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), распоряжение об акционировании которого подписал премьер Михаил Мишустин, может оказаться в контуре управления холдинга «Технодинамика». Источники не исключают, что участвовать в управлении предприятием структура «Ростеха» и бизнесмена Виктора Григорьева сможет еще до окончания процесса акционирования. По их данным, завод уже предоставляет холдингу часть своей отчетности. Решение об акционировании предприятий пороховой отрасли представители ОПК оценивают по-разному. Экс-гендиректор ППЗ Геннадий Кузьмицкий полагает, что эта процедура вообще может не завершиться. Решение о преобразовании завода он считает нецелесообразным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Указ президента РФ об акционировании федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» и соответствующее распоряжение правительства были подписаны в самом конце прошлого года. Согласно документам, преобразованию из ФКП подлежат еще 11 предприятий, относящихся к отрасли спецхимии и боеприпасов. Среди них Казанский пороховой завод, Алексинский химический комбинат, Самарский завод «Коммунар», а также Тамбовский пороховой завод. Из распоряжения правительства следует, что преобразование должно завершиться в срок не позднее 60 месяцев со дня опубликования решения. Обыкновенные бездокументарные акции новых юрлиц будут переданы Росимуществом в ГК «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ.

Как подозревают источники «Ъ-Прикамье» в оборонной отрасли, еще до завершения этой процедуры пермский завод может оказаться «в контуре» одного из подразделений холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Собеседники, близкие к предприятию, говорят, что ППЗ якобы дублирует направляемую в Минпромторг РФ отчетность, отправляя копии в структуры госкорпорации. «Технодинамика» уже предложила скорректировать утвержденную министерством смету завода на 2023 год, утверждает один из них. Собеседники говорят также, что одно из направлений спецпроизводства предприятия курирует гендиректор АО «Соликамский завод „Урал“» Сергей Богданов. Этот производитель является частью холдинга «Ростеха» «Спецхимия», который, в свою очередь, входит в контур управления «Технодинамики».

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Статус федерального казенного предприятия завод получил в 2006 году. В данный момент ФКП «Пермский пороховой завод» находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ.

Холдинг «Технодинамика» позиционируется как структура ГК «Ростех». Через различные схемы «Технодинамика» управляет более чем ста предприятиями различных отраслей промышленности, свыше 50 из которых производят боеприпасы и изделия спецхимии. Изначально АО «Технодинамика» контролировалось «Ростехом», информация о его владельцах не раскрывается компанией с 2016 года. В 2018 году стало известно, что основным акционером холдинга через подконтрольные юрлица стал бизнесмен Виктор Григорьев.

В «Технодинамике» на вопрос «Ъ-Прикамье» о возможном участии в управлении Пермским пороховым заводом не ответили.

Помимо завода в Соликамске, «Технодинамика» по похожей схеме контролирует пермское АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Институт долгое время входил вместе с пороховым заводом в НПО имени Кирова, научная организация была свое­образным конструкторским бюро для ППЗ и других серийных производителей отрасли.

Как отмечают собеседники в отрасли, перед акционированием предприятий нужно будет провести оценку их активов. «Это необходимо для установления стоимости одной акции, поскольку имущественный взнос Российской Федерации в госкорпорацию „Ростех“ оценивается в денежных средствах»,— пояснил один из них. При этом оборонщики уточняют, что прогнозировать срок акционирования сейчас сложно. Также они говорят, что не совсем понимают логику решения об акционировании, поскольку, например, заводы, специализирующиеся на производстве патронов, сохранили статус ФКП.

Руководитель одного из предприятий, производящего в том числе продукцию для ОПК, отмечает, что планы акционирования заводов, специализирующихся на производстве боеприпасов и их компонентов, были анонсированы еще несколько лет назад. «Я не специалист в пороховой отрасли, но полагаю, что она находится в кризисе,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье»,— а у „Технодинамики“ есть положительный опыт антикризисного управления многими оборонными предприятиями, так что если она в итоге возьмется за отрасль, то в этом решении нет ничего странного».

Экс-гендиректор Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий, при котором предприятие получило статус федерального казенного, считает его акционирование нецелесообразным. «Нужно понимать, что статус ФКП дает заводу ряд пре­имуществ,— говорит он.— Например, на такие юрлица не распространяется законодательство о банкротстве, им не нужно платить за пользование федеральными земельными участками». Господин Кузьмицкий не исключает, что процедура акционирования завода вообще не будет произведена. «Как следует из распоряжения, на процедуру акционирования отпущено 60 месяцев. Может быть, к тому времени все и забудут про этот документ»,— сказал Геннадий Кузьмицкий.

Дмитрий Астахов