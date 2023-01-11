Мусору венец

Столичная компания «Аврора Бореалис» стала учредителем пермской организации «Эко.59», созданной региональными властями для строительства экотехнопарка в Софронах. «Аврора Бореалис» является резидентом фонда «Сколково» и изготавливает оборудование для всего цикла обращения с отходами. В Фонде развития Пермского края, изначально учредившем «Эко.59», сообщили, что проект технопарка будет реализовываться в формате ГЧП. В «Аврора Бореалис» заявили, что готовы инвестировать в строительство комплексов на территории Прикамья. Эксперты обращают внимание, что по проекту половина оборудования технопарка должна быть европейского производства, поэтому в документацию нужно вносить изменения. Это может повлиять на срок его реализации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Московская компания «Аврора Бореалис» стала единственным учредителем пермского ООО «Эко.59», которое займется строительством мусоросортировочного комплекса в Софронах. Общество было создано в мае 2022 года подконтрольным краевым властям Фондом развития Пермского края (ФРПК), который курирует этот проект. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», изменения в составе учредителей были зарегистрированы 30 декабря прошлого года. Директором «Эко.59» числится прежний руководитель Валерий Дорошенко.

В ФРПК пояснили, что основной задачей общества является привлечение инвестиций для реализации проектов на территории Пермского края. «В данном случае продажа доли позволит привлечь для реализации проекта по строительству экотехнопарка инвесторов из других регионов»,— рассказали в фонде. Сумму сделки в фонде не назвали. Экотехнопарк ФРПК планирует построить с помощью механизма ГЧП, в рамках которого предполагается привлечение средств частных инвесторов.

ООО «Аврора Бореалис» учреждено в 2017 году бывшим гендиректором АО «Биомед им. И. И. Мечникова» Александром Низовцевым (70%) и владельцем ярославских компаний в сфере обработки и утилизации отходов Александром Климовым (30%). «Аврора Бореалис» с 2018 года является резидентом фонда «Сколково», производит оборудование для всего цикла обращения с отходами: обработки, утилизации и термического обезвреживания отходов. По данным открытых источников, общество изготавливает газоочистные сооружения и установки по утилизации опасных отходов с узлом глубокой очистки отходящих дымовых газов серии «Аврора», работает с металлургическими и нефтеперерабатывающими компаниями. В 2018 году «Аврора Бореалис» разработала для мусорного полигона Скоково под Ярославлем новую технологию сжигания свалочного газа. Как отмечалось тогда в местных СМИ, уровень очистки газа был доведен до 99%.

О планах пермских влас­тей построить в Софронах экотехнопарк стало известно в 2020 году. Он будет представлять собой мусоросортировочный комплекс с системой автоматической сортировки отходов производительностью 300 тыс. тонн в год и площадку мембранного компостирования органических отходов мощностью 120 тыс. тонн в год. В настоящий момент полигон в Софронах заполнен более чем на 70%. Возведение мусоросортировочного комплекса должно снизить нагрузку на него: после сортировки в землю будут утрамбовывать только 40% мусора, остальное пойдет в переработку. Сумма инвестиций в строительство экотехнопарка в мае 2022 года оценивалась в 2,957 млрд руб. Завершить работы собирались в 2024 году.

Первоначально планировалось, что проект реализуют через концессию с совместным предприятием Пермского края и федеральным оператором по обращению с ТКО ППК «Российский экологический оператор», подконтрольным Минприроды РФ.

Соучредитель «Аврора Бореалис» Александр Климов сообщил, что компания собирается построить в Прикамье небольшие мусоросортировочные комплексы, экологическую инфраструктуру и объекты капстроительства. Что это за объекты и где они будут находиться, собеседник не раскрыл. Господин Климов пояснил, что на этих комплексах компания будет устанавливать необходимое оборудование, в том числе собственного производства, и управлять ими. «Готовы инвестировать деньги»,— заявил совладелец «Аврора Бореалис». Участие компании в строительстве экотехнопарка, по его словам, «пока вопрос открытый», но «Аврора Бореалис» намеревается участвовать в конкурсах на право заключения соглашений о ГЧП.

Гендиректор ООО «Буматика» Сергей Чудинов подчеркнул, что инвестор экотехнопарка должен будет найти финансирование на проект, построить мусоросортировочный комплекс и запустить его. «Считаю, что проект экотехнопарка может реализовать инвестор, который работает в этой сфере, уже строил и запускал подобные заводы»,— отметил Сергей Чудинов. По словам эксперта, половина оборудования, запроектированного в мусоросортировочном комплексе, выпускается европейскими производителями и в данный момент находится под санкциями. «Экотехнопарк был спроектирован исходя из самого лучшего оборудования, которое в то время поставлялось в Россию. Сейчас оно в РФ не поставляется»,— обратил внимание гендиректор «Буматики». Для замены оборудования комплекса нужно не только найти подходящих поставщиков, но и внести изменения в проектную документацию. Проекту также потребуется заново пройти государственную экологическую экспертизу, Главгосэкспертизу. Все перечисленные действия могут занять год, полагает Сергей Чудинов.

Евгения Ахмедова