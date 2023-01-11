Правительство настроилось на оборону

Правительство Саратовской области рассматривает возможности возвращения в государственную собственность АО «9 центральный автомобильный ремонтный завод» (9 ЦАРЗ). Обанкроченный в 2019 году завод министерство обороны РФ продало в конце декабря прошлого года в рамках конкурсного производства. В министерстве промышленности региона утверждают, что новый собственник готов продать предприятие. Новый собственник говорит, что серьезных потерь в случае возврата завода не понесет. Эксперты считают, что возврат 9 ЦАРЗ в госсобственность может увеличить объем заказов на предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение о возврате производственной площадки авторемонтного завода в госсобственность пока не принято

Фото: пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области Решение о возврате производственной площадки авторемонтного завода в госсобственность пока не принято

Фото: пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области объявили, что правительство региона готово приобрести в государственную собственность проданное в рамках конкурсного производства АО «9 ЦАРЗ». По данным ведомства, перспективы развития оборонного предприятия, которое занималось ремонтом военной техники, обсуждались на этой неделе на встрече представителей корпорации «Ростех» с губернатором области Романом Бусаргиным и заместителем председателя правительства региона министром промышленности и энергетики Михаилом Торгашиным. По данным минпромэнерго, материально-техническая база предприятия сохранена, но «требует серьезного ­обновления».

«Рассматривается также возможность возвращения завода в государственную собственность. Новый владелец выразил соответствующую готовность при возмещении затрат на приобретение»,— отметили в ­министерстве.

• Подвижная ремонтная база (ПРБ) в Энгельсе, работавшая в составе 4го Украинского фронта, а затем 2го Украинского фронта, была создана в 1943 году. В 1963 году заводу было поручено освоение ремонта многоосных колесных тягачей семейства МАЗ. В 1992 году началось освоение капитального ремонта изделий ГМ569 (гусеничные шасси) и его модификаций. В 2009 году ФГУП «9 ЦАРЗ» минобороны России было реорганизовано в ОАО «9 ЦАРЗ» (позже АО «9 ЦАРЗ»). По данным «СПАРК Интерфакса», АО «9 ЦАРЗ» принадлежало минобороны РФ (27,3%) и АО «Спецремонт» (72,7%). Последним через АО «Горизонт» также владело минобороны РФ. На 2012 год стоимость активов оценивалась в 637,9 млн руб. В 2019 году АО «9 ЦАРЗ» признано банкротом по заявлению профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России. Фактически производственная деятельность 9 ЦАРЗ была приостановлена с 2016 года.

В ноябре прошлого года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обсуждал перспективы восстановления работы 9 ЦАРЗ с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, однако ни о каких конкретных решениях по итогам встречи не сообщалось.

В рамках конкурсного производства имущество предприятия было выставлено на продажу с начальной ценой 288,27 млн руб. 30 декабря прошлого года его за 245,03 млн руб. приобрел ИП Николай Зайцев, действовавший в интересах ООО «Энгельсский металл» предпринимателя Алексея Тюленева, основным видом деятельности которого указана оптовая торговля отходами и ломом и оптовая торговля металлами. По данным «СПАРК Интерфакса», чистая прибыль ООО за 2021 год составила 15 млн руб. при выручке 988,2 млн руб.

Господин Тюленев сообщал в СМИ, что купил предприятие для расширения действующего собственного производства. «Мы производим изделия из металла любой сложности, изготавливаем все на современном высокотехнологичном оборудовании»,— утверждал он, отмечая, что готов участвовать и в выполнении гособоронзаказа. «В ближайшее время откроется новый цех по металлообработке, часть оборудования компания имеет, дополнительно закуплено новое»,— цитируют СМИ Алексея ­Тюленева.

Господин Тюленев сказал «Ъ», что его встреча с представителями «Ростеха» и правительства области состоялась еще 7 января. «Я сам проявил инициативу и предложил, если государству нужно, я готов передать производство, но при условии, что мне возместят затраты»,— отметил Алексей Тюленев. Он отметил, что пока не понес никаких дополнительных расходов, кроме непосредственно покупки мощностей, и больших проблем в связи с возможной продажей площадки не возникнет. «Мы планировали там открыть технопарк, закупили оборудование, но пока его не установили, поэтому в случае чего будем искать другую площадку, хотя эта нам удобна»,— пояснил он.

При этом, по словам нового владельца предприятия, представители «Ростеха» пока не уверены, что производственные мощности им нужны. «Они посмотрели состояние площадки и еще будут думать»,— пояснил Алексей Тюленев.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что выкуп предприятия в государственную собственность может дать увеличение объема заказов, а также предоставление мер поддержки. «Это могут быть, например, различные льготы по уплате налогов и сборов, государственные гарантии и прочее»,— считает он. «Если решение о возврате в государственную собственность будет принято, то перспектив может быть несколько. Вопервых, может быть увеличен заказ со стороны государства, что повысит загрузку предприятия и поможет сохранить коллектив. Вовторых, не исключено, что может быть расширен профиль предприятия, ему могут поручить изготовление различной машиностроительной продукции в рамках импортозамещения. Втретьих, не исключено, что предприятие может быть модернизировано ускоренными темпами, что повысит его эффективность. Также государство может увеличить продвижение предприятия на различные рынки — это повысит его узнаваемость, будет способствовать увеличению числа заказов со стороны, а значит, увеличит финансовые показатели»,— считает эксперт.

Сергей Петунин