В Петербурге за взяточничество задержали начальника одного из жилкомсервисов

В Санкт-Петербурге задержан по подозрению в получении взятки 38-летний начальник участка по эксплуатации и обслуживанию одного из городских жилкомсервисов, в отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Следствие считает, что он брал мзду от одного из незаконно занимавших помещение в жилом доме владельца кафе.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Петербургу, подозреваемый в октябре сам обратился к предпринимателю с требованием ежемесячно платить ему по 20 тыс. рублей за непринятие к нему законных мер, достоверно зная о нелегальном размещении кафе. Позже владелец общепита сам пришел в полицию с жалобой на действия жилищника и согалсился на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Подозреваемого задержали 10 января при передаче муляжа денег. Всего он успел получить взяток на 60 тыс. рублей.

По данным издания «Фонтанка», речь идет о начальнике участка по эксплуатации и обслуживанию ЖКС № 2 Красносельского района.

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