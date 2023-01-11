«Казэнерго» построило котельную в Казани мощностью 5 МВт

Принадлежащее муниципалитету Казани АО «Казэнерго» завершило строительство блочно-модульной котельной установочной тепловой мощностью 5 МВт, сообщила пресс-служба мэрии.

КПД котельной составляет 92%, резервным топливом является дизель.

Котельную планируют ввести в эксплуатацию в следующем отопительном сезоне. Она находится улице Южно-Промышленная в Приволжском районе Казани и предназначена для отопления семи многоквартирных домов с населением 630 человек, детского сада и поликлиники.

Предполагается, что она заменит старую котельную, принадлежащую АО «Татнефтепродукт», которая требовала капитального ремонта и обновления тепловых сетей в связи с их износом, отмечает пресс-служба.

В настоящее время «Казэнерго» эксплуатирует 125 котельных и обеспечивает тепловой энергией 27% потребителей в Казани. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году превысила 4 млрд руб., чистая прибыль — 34 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"