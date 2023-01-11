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Ребенка в Гатчине засыпало снегом из уборочной машины, следком завел уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) по городу Гатчина Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК РФ) после произошедшего в центре города инцидента с ребенком, попавшим под снежный отвал во время работы уборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

«На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд руководства следственного отдела по городу Гатчина, следователей и следователя-криминалиста. Следственным органом будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления»,— говорится в сообщении.

Инцидент с ребенком произошел днем 11 января. Игравший на снежных отвалах рядом с работающими снегоуборочными машинами мальчик не успел отбежать от сбрасываемого из ковша снега и оказался под завалом. Ребенка спасли находившиеся на площади люди и случайные прохожие. Сам он серьезно не пострадал.

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