В Кропоткине эвакуировали 15 человек при пожаре в городской бане

В Кропоткине при пожаре в городской бане на улице Базарная из соседних зданий эвакуировали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло днем 11 января. Известно, что огонь распространился в помещении парилки на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен ранг 1 «БИС». При тушении использовали два пожарных ствола, были созданы два звена газодымозащитной службы, проводивших поиски возможных пострадавших.

От МЧС к ликвидации пожара привлекли 17 человек с использованием четырех единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Анастасия Донскова

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