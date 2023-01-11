На Кубани поддержали законопроект о расширении мер поддержки семьям участников СВО

Депутаты Заксобрания Кубани поддержали федеральный законопроект, расширяющий перечень получателей мер социальной помощи по закону «О ветеранах». Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Вопрос обсуждался на внеочередном 8-м заседании кубанского парламента, состоявшемся 11 января. Согласно документу, из действующего закона о ветеранах предлагается убрать условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми вдов (вдовцов) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. Таким образом, получать поддержку семьи ветеранов смогут независимо от состава членов семьи и совместного проживания.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что такое изменение позволит повысить уровень социальной защищенности супруги или супруга погибшего ветерана боевых действий.

«Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на уровень доходов указанной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты, устанавливаемые Пенсионным фондом Российской Федерации»,— отмечают парламентарии.

В ЗСК также обращают внимание, что озвученные меры будут распространяться в том числе на участников спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя принятие инициативы, подчеркнул, что изменения федерального законодательства станут очередным шагом по совершенствованию мер социальной поддержки семей военнослужащих и свидетельством того, насколько значима для государства и всего общества роль защитника Отечества.

«Сегодня на Украине наши бойцы на передних рубежах защищают будущее нашей страны, ее безопасность. Мы все желаем им скорейшей победы, хотим, чтобы все они живыми и здоровыми вернулись домой. И каждый из них должен быть уверен, что их семьи государство не оставит без внимания»,— считает он.

Леонид Ломакин

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