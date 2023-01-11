В Крыму изменят расписание движения 13 поездов из-за ремонта дороги

Частный железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» изменит расписание движения 13 поездов в Крыму из-за ремонта дороги «Джанкой — Отрадная». Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Изменения продлятся в период с 16 по 31 января. Они коснутся поездов, следующих в направлении Симферополя, Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Перми, Омска и Кисловодска. Расписание изменится на станциях Джанкой, Владиславовка, Багерово, Керчь и Семь Колодезей.

Расписание поездов, курсирующих в указанных направлениях с других станций, не изменится.

Анастасия Донскова

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