Пристрой не вписался в квартал

Две инстанции арбитражного суда отказали администрации Уфы в удовлетворении иска к ООО «Специализированный застройщик «СТ-девелопер» (входит в ГК «Третий трест»), но поддержали встречные требования компании. Стороны пытались внести изменения в договор развития застроенной территории в квартале, где «Третий трест» возводит микрорайон «Республика». Мэрия просила суд внести в договор обязательства по строительству в квартале пристроя к школе и детского сада, а застройщик — продлить срок исполнения договора до конца 2026 года. Суды сошлись во мнении, что мэрия не исполнила свою часть обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик доказал, что не имеет возможности построить школу и детсад

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Застройщик доказал, что не имеет возможности построить школу и детсад

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрации Уфы не удалось документально обязать ООО «СЗ «СТ-девелопер» построить в Октябрьском районе города пристрой к средней школе и детский сад. Две инстанции арбитражного суда отказали мэрии, которая просила обязать застройщика заключить дополнительное соглашение к договору о развитии застроенной территории (РТ), ограниченной Уфимским шоссе и улицами Сипайловская, Ватутина, Нуриева. В документе она планировала определить перечень объектов социальной инфраструктуры, возвести которые должен был «СТ-девелопер» — пристрой к средней школе 124 на 560 мест, детский сад на 190 мест и учреждения для кратковременного пребывания детей по 20 мест каждое. Перечь объектов, предлагала мэрия, мог быть пересмотрен «в случае внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории».

В 2013 году «СТ-девелопер» приобрел под застройку 12,7 га земли в квартале Уфимское шоссе — Сипайловская — Ватутина — Нуреева за 50,6 млн руб. По условиям аукциона, компания обязалась застроить участок многоэтажными жилыми домами до 2018 года, разработав проект планировки к 2015 году. Перед этим застройщик должен был снести 10 частных домов по улице Ставропольской и 13 домов — по Чудской. В январе 2014 года он заключил с мэрией договор развития застроенной территории. Согласно проектам планировки и межевания, «СТ-девелопер» в течение пяти лет планировал возвести в квартале многоэтажные дома общей площадью 151 тыс. кв. м, административное здание, бизнес-центр, а также предусмотрел пристрой к школе и детский сад. В настоящее время «Третий трест» застраивает в квартале микрорайон «Республика», состоящий из пяти многоэтажных домов, три из которых уже сданы.

Параллельно с иском мэрии суды рассмотрели встречные требования застройщика и удовлетворили их. Мэрию обязали подписать дополнительное соглашение с компанией, увеличив срок исполнения договора РТ до конца 2026 года.

Необходимость внесения изменений в условия договора представитель мэрии в суде объяснил тем, что «СТ-девелопер» не исполняет пункт о реконструкции объектов коммунальной и социальной инфраструктуры с последующей их передачей в муниципальную собственность.

Представитель застройщика пояснил, что компания разрабатывала проекты планировки и межевания территории квартала общей площадью около 27 га, но мэрия сократила ее до 12,7 га. Площадь жилой застройки при этом уменьшилась со 151 тыс. кв. м до 70 тыс. кв. м. Кроме того, 13 из 23 домов, ранее подлежащих сносу, по решению судов не были признаны аварийными, поэтому они не изъяты администрацией, а участки под ними «для строительства не переданы». Средняя школа 124 «расположена за пределами застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии», указал юрист компании, а на месте вероятного строительства детского сада и пристроя к школе расположены гаражи, принадлежащие физлицам.

Представитель управления образования Уфы, участвующий в процессе в качестве третьего лица, настаивал на том, что пристрой к школе обязан возводить застройщик, поэтому бюджетное финансирование строительства не предусмотрено.

Отказывая в удовлетворении иска мэрии, арбитражный суд Башкирии обратил внимание, что «в границах земельных участков, предполагаемых под размещение школы и детского сада, расположены капитальные гаражи, принадлежащие физическим лицам». «Доказательства принятия администрацией ГО г. Уфа решения об изъятии путем выкупа названных выше объектов недвижимости в материалах дела отсутствуют», поэтому она «не вправе требовать понуждения застройщика к заключению заведомо неисполнимого дополнительного соглашения», указано в решении. При этом суд пришел к выводам, что мэрия затягивала исполнение своей части условий договора РТ. По этой причине встречный иск «СТ-девелопер» был удовлетворен.

Апелляционная инстанция, в которую обратилась администрация Уфы, согласилась с выводами нижестоящего суда.

В администрации Уфы и «Третьем тресте» вчера оперативный комментарий предоставить не смогли.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров назвал выводы судов вполне логичными. «Договор РТ подразумевает исполнение обязательств всеми его участниками, а не только застройщиком. Как указал суд, мэрия свою часть контракта исполняла с нарушением сроков. Выводы суда об отсутствии обязанности строить школу за пределами предоставленного участка правомерны. Перспектив для отмены решений в кассации я не вижу»,— отметил эксперт.

Булат Баширов