Турецкая логистическая фирма запустила фидерную линию между Стамбулом и Новороссийском

Логистическая компания Sidra Line (Турция) запустила новую фидерную линию по Черному морю между Стамбулом и Новороссийском. Об этом сообщает Port News.

Грузоперевозки в еженедельном режиме используют два контейнеровоза вместимостью по 350 teu.

Компании стали активно запускать собственные сервисы по доставке грузов на фоне приостановки работы международных контейнерных линий.

Кроме того, перевозчики запустили использование бесконтейнерного способа доставки грузов. Так, весной 2022 года российский логистический оператор «Рускон» впервые отправил 1,2 тыс. тонн углерода из Новороссийска в Турцию в мягких биг-бэгах.

Анастасия Донскова

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