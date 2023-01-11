Минфин Украины впервые с 24 февраля разместил облигации внутреннего займа без эмиссии

Министерство финансов Украины продало облигации внутреннего государственного займа на сумму 23,5 млрд грн. Как отмечает украинское издание «Страна.ua», впервые с 24 февраля Минфин разместил облигации без эмиссии. Кроме того, по данным издания, это лучший результат за весь 2022 год.

Как отмечает издание «Страна.ua», такой успех был достигнут за счет того, что на торгах были размещены привилегированные бумаги. Накануне Нацбанк Украины дал банкам возможность покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа. В ведомстве считают, что этот шаг поможет избежать эмиссионного финансирования бюджета.

Всего Минфин Украины разместил:

гривневые гособлигации на 1,5 года под 19,25% годовых на сумму 20,5 млрд грн;

гривневые гособлигации на 6 месяцев под 14% годовых на 332,3 млн грн;

гривневые гособлигации на 1,8 года под 19,5% годовых на 26,5 млн грн;

долларовые гособлигации на 6 месяцев под 4,25% годовых на $40,2 млн;

евро гособлигации на 3 месяца под 3% годовых на €29,4 млн.

В государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено эмиссионное финансирование за счет печати гривны. Меры Нацбанка Украины связаны с рекордным количеством эмиссионных денег, выпущенных в 2022 году. С 24 февраля Нацбанк Украины напечатал 400 млрд грн, что сопоставимо с финансовой помощью от США (450 млрд грн).

Анастасия Ларина