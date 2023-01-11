«Чебурашка» собрал в кинотеатрах Челябинска более 40 млн рублей

Фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который вышел в прокат 1 января, с начала года собрал в челябинских кинотеатрах свыше 41,3 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. По информации ЕАИС, картину посмотрели 147 тыс. челябинцев, прошло более 1,7 тыс. сеансов. Средние сборы за сеанс составили 23,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На втором месте в январском рейтинге короткометражный фильм «Вижу», кассовые сборы которого в Челябинске превысили 4 млн руб. Однако дело не в его популярности, а в том, что в кинотеатрах голливудские блокбастеры показывают, формально продавая билеты на этот фильм с коротким метром, а зарубежные фильмы демонстрируют на экране как дополнение.

На третьем месте «Иван Царевич и Серый Волк 5», на который сходило более 13,5 тыс. челябинцев, заплатив в кассах в общей сложности 3,9 млн руб.