В Саратовской области создан штаб по обеспечению кибербезопасности

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин создал региональный штаб по обеспечению кибербезопасности. Соответствующее постановление за подписью главы региона опубликовано сегодня.

Из документа следует, что штаб создан для осуществления «согласованных действий… при обеспечении кибербезопасности информационной инфраструктуры».

Штаб будет выявлять источники внутренних и внешних угроз кибербезопасности области, вырабатывать рекомендаций по совершенствованию системы и определению приоритетных направлений работы в сфере кибербезопасности.

Марина Ковалева