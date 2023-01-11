У метро «Шушары» в Петербурге открыли перехватывающую парковку на почти 200 машиномест

Перехватывающая парковка на 187 машиномест у станции метро «Шушары», открытие которой анонсировали в Смольном в октябре, начала свою работу, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Парковка располагается у станции рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу. Стоимость пользования составляет 25 рублей в час, при использовании не менее двух поездок по карте «Подорожник» в сутки на общественном транспорте автомобиль можно оставить бесплатно. Бесплатно здесь можно запарковать также велосипеды. 10% мест отведено для автомобилей инвалидов и перевозящих их лиц.

Губернатор Александр Беглов, комментируя открытие стоянки, отметил, что город продолжит развивать сеть перехватывающих парковок. В настоящий момент в городе работает 20 парковок на более чем 2 тыс. машиномет.

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