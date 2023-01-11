На конкурс по строительству спорткомплекса в Темясово подали жалобу в УФАС

УФАС по Башкирии 13 января рассмотрит жалобу уфимского ООО «Строительная компания «Алюмастер» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Темясово Баймакского района, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии. Начальная цена контракта определена в 313,2 млн руб., его профинансирует бюджет республики. Работы необходимо завершить в декабре 2023 года.

В конце декабря 2022 года «Алюмастер» стал победителем конкурса, предложив исполнить контракт за 313 млн руб. Однако компания отказалась от заключения контракта. 10 января был подписан контракт стоимостью 312,95 млн руб. с другим участником, уфимским ООО «СБС-строй».

«Алюмастер» считает незаконным и необоснованным решение заказчика признать его уклонившимся от заключения контракта. Заявитель отмечает, что по независящим от него обстоятельствам банк не представил ему независимую гарантию 28 декабря 2022 года — в последний регламентированный день подписания контракта. Банк разместил сведения о банковской гарантии только 30 декабря. Заявитель просит обязать заказчика отменить протокол о признании его уклонившимся и заключить с ним контракт.

ООО «Строительная компания «Алюмастер» зарегистрировано в апреле 2011 года. Владельцем строительной компании является Халил Абдуллин. Выручка в 2021 году составила 195,4 млн руб., чистая прибыль — 24,4 млн руб.

Майя Иванова

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