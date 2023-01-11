Орловские власти опубликовали карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций

Департамент информационных технологий Орловской области по решению регионального оперштаба подготовил интерактивную карту укрытий в регионе на случай чрезвычайных ситуаций. Укрытиями могут при необходимости воспользоваться все жители области.

Помимо адреса ближайшего укрытия можно узнать его вместимость и обслуживающую управляющую организацию. Сейчас управляющие компании размещают аналогичную информацию в многоквартирных домах.

Ранее, напомним, интерактивную карту укрытий разработали в Белгороде. Аналогичную работу вели липецкие власти.

Олег Мухин

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