Водитель телетрапа протаранил самолет в Шереметьево

В Шереметьево водитель телескопического трапа, соединяющего здание аэропорта с самолетом, протаранил Boeing 737 «Аэрофлота», следующий по рейсу Москва--Красноярск. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что самолет не получил серьезных повреждений: телетрап поцарапал краску фюзеляжа. Поэтому от полета самолет отстранять не стали.

Как говорится в пресс-службе Шереметьево, машинист телетрапа «почувствовал резкое ухудшение самочувствия», он госпитализирован с отравлением. По данным источников РЕН ТВ и Telegram-канала «112», водитель был под воздействием наркотического опьянения. В Шереметьево заявили, что при выходе на рабочую смену машинист прошел плановый медосмотр «без отклонений». По данным «112», мужчина впал в кому.

Анастасия Ларина