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В Ростове открылась выставка «Дон православный»

На площадке «ДонЭкспоцентра» в Ростове состоялось открытие выставки «Дон православный», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В рамках мероприятия более 250 участников из России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии представят зрителям предметы христианского почитания — иконы, святыни, принадлежности для богослужений. Также посетители смогут ознакомиться с образцами православной литературы, ювелирных украшений, продукцией монастырских подворий. Главная экспозиция посвящена 10-летию деятельности архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Наши современники поддерживают духовные основы, которые были заложены предками. Это особенно важно сегодня, когда страна проходит тяжёлые испытания и всё настойчивее становятся попытки переписать историю России», — цитирует пресс-служба правительства Игоря Гуськова.

Выставка продлится до 16 января.

Анастасия Назарова

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