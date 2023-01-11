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Коммерсантъ FM
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Группировке подсчитали убийства и покушения

Завершено дело ОПГ из Орска

СУ СКР по Оренбургской области закончило расследование уголовного дела в отношении предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина. Ему и двоим его подельникам вменили организацию убийств криминальных авторитетов Оренбуржья при переделе сфер влияния в 2005–2008 годах. Следователи выяснили, что предполагаемые преступники совершили три покушения. В результате два человека погибли и двое пострадали. Ранее следователи также установили, что в 2000 году лидер ОПГ нанял киллера для устранения «авторитета» по прозвищу Абхазец.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего Сергея Корчагина. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве трех человек и покушении на четырех, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ст. 210.1, ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а», «е», «ж» «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Оренбургской области.

По данным следствия, обвиняемый с 1999 года по апрель 2000-го организовал преступную группу в Оренбуржье.

С 2000-х он назначал «смотрящих» за отдельными городами и районами региона, поддерживал связи между организованными преступными группами Оренбургской области. Также лидер ОПГ организовывал убийства из-за раздела сфер криминального влияния, полагает следствие. Так, в мае 2000 года, по данным следствия, Сергей Корчагин заказал убийство криминального авторитета из Орска по прозвищу Абхазец (речь идет о Геннадии Хватландзии.— “Ъ”). После этого обвиняемый нанял предполагаемых исполнителей преступления из казанской ОПГ, которые специализировались на убийствах в России, выяснили силовики. Киллер убил Абхазца 19 мая 2000 года из пистолета, отмечают в управлении СКР. Данный эпизод преступления главе ОПГ вменили в августе минувшего года.

Сергей Корчагин был задержан во время спецоперации в подмосковном аэропорту в декабре 2021 года. Тогда же силовики задержали двоих его предполагаемых сообщников в Орске

Им вменили организацию убийств криминальных авторитетов Оренбуржья при переделе «сфер влияния» в 2005–2008 годах. Следователи выяснили, что предполагаемые преступники с автоматическим оружием и взрывными устройствами совершили три покушения на потерпевших. В результате два человека погибли и двое пострадали. Эти преступления оставались нераскрытыми более 15 лет.

Так, ночью 25 октябре 2005 года исполнитель преступления выстрелил около 20 раз из автомата Калашникова АК-74 в двоих потерпевших в Орске, находящихся в автомобиле. В итоге один из мужчин умер, второго, получившего шесть ранений, спасли врачи.

Еще одно убийство жителя Орска лидер ОПГ организовал в июне 2006 года. В районе автодрома в поселке Мясокомбинат исполнители преступления установили взрывное устройство и привели его в действие в момент движения автомобиля жертвы. Однако потерпевший остался жив — машина была бронированная. В июле 2008-го киллер убил жителя Орска, выстрелив из короткоствольного огнестрельного оружия. Преступление было совершено на лестничном марше в подъезде дома жертвы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Во время обыска в доме Сергея Корчагина был изъят пистолет-пулемет «Скорпион» с документами, которые стали доказательствами по делу.

Следователи установили, что обвиняемый является уроженцем Новотроицка. До последнего времени он руководил ОПГ в Орске и стал известен в криминальной среде как Корчага. По данным полиции, мужчина с 2008 года был «смотрящим» Оренбуржья: назначал членов криминального сообщества на неформальные должности в Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке и исправительных учреждениях ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением «воровских традиций», отвечал за «общак» и разрешал споры.

В последние годы Сергей Корчагин жил в Подмосковье, но продолжал влиять на криминальную среду в Оренбургской области.

Ранее в региональном УМВД отмечали, что криминальное сообщество под его руководством курировало незаконный оборот оружия, наркотиков, занималось «вымогательствами, "крышеванием" бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами криминальной деятельности».

Ани Айвазян, Самара

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