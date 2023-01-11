Исследование аварийных участков узкоколейки в Гуамском ущелье завершат к концу 2023 года

Исследование аварийных участков узкоколейной железной дороги в Гуамском ущелье, необходимое для проведения реконструкции объекта, завершат к концу 2023 года. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Железная дорога в Гуамском ущелье протяженностью около 8 км пострадала от схода крупного оползня в 2011 году. О восстановлении маршрута власти региона заговорили в 2021 году. Приступить к работам планировали в 2022 году. Реализацию проекта отсрочили для проведения необходимых экспертиз.

«Только после результатов можно сделать выводы, какой характер носит оползень, будет ли повторяться, продолжаться, и от этого уже отталкиваться и составлять дальнейшие планы»,— цитирует издание сообщение ведомства.

В рамках комплексной реконструкции узкоколейной железной дороги, ведущей к Мезмаю, будут созданы пешеходный бульвар, парковка и благоустроенная входная группа в Гуамское ущелье. Краевые власти предусмотрели выделение субсидии на эти цели в размере 45 млн руб. Общая стоимость комплексного восстановления маршрута достигает 700 млн руб.

Анастасия Донскова

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