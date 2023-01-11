В Армавире сотрудники бронетанкового завода осуждены за хищения

Армавирский городской суд Краснодарского края признал четверых работников АО «81-й БТРЗ» виновными в хищении деталей к военной технике, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Сергей Савченко приговорен к лишению свободы на срок 4,5 года, Константин Папшев – на 3 года, Евгений Кондратов – на 2,5 года, Александр Ганченков – на 2 года 11 месяцев, все будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Противоправная деятельность сотрудников бронетанкового завода была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что в период с апреля 2016 по октябрь 2020 работники АО «81-й БТРЗ» прятали в тайниках на территории завода, а затем вывозили запасные части к военной технике. В частности, злоумышленникам удалось похитить детали к дизельным двигателям общей стоимостью 555 тыс. руб., а также 140 защитных стекол общей стоимостью 717 тыс. руб. Также Сергей Савченко вместе с Константином Папшевым попытались продать незаконно вывезенные с завода детали за пределами Российской Федерации, однако преступление не было доведено до конца, так как правоохранительные органы выявили и задержали груз.

Анна Перова, Краснодар