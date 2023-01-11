Власти ожидают роста нижегородской экономики по итогам 2022 года

Валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области в январе-ноябре 2022 года подрос на 0,2% к уровню предыдущего года, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале. По его словам, по итогам года также ожидается «небольшой прирост» экономики.

Весной, после начала спецоперации на Украине, власти прогнозировали, что спад экономики Нижегородской области составит 7,8% по итогам года. В сентябре ожидания улучшились до -2,5%.

«Положительный тренд развития нижегородской экономики сохраняется за счет развития строительного комплекса (+31,8% в ноябре), агропромышленного комплекса (+11,8%), транспортного сектора (+6,2%) и сектора платных услуг (+3,1%)»,– написал Егор Поляков.

Анастасия Еремина