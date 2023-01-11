Победители «Золотого глобуса»

Фильмы
Лучший драматический фильм
«Фабельманы»
Кадр из фильма «Фабельманы», реж. Стивен Спилберг,
Фото: Universal Pictures
Лучший мюзикл или комедия
«Банши Инишерина»
Кадр из фильма «Банши Инишерина», реж. Мартин Макдона
Фото: MSG Entertainment
Лучший анимационный фильм
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Кадр из фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», реж. Гильермо дель Торо и Марк Густафсон
Фото: Netflix
Лучший фильм на иностранном языке
«Аргентина, 1985»
Кадр из фильма «Аргентина, 1985», реж. Сантьяго Митре
Фото: Amazon Studios
Лучший режиссер
Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Лучший сценарий
Мартин Макдона, «Банши Инишерина»
Лучший саундтрек
Джастин Гурвиц, «Вавилон»
Лучшая песня
«Naatu, Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
Лучшая драматическая актриса
Кейт Бланшетт, «Тар»
Лучший драматический актер
Остин Батлер, «Элвис»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Мишель Йео, «Все, везде и сразу»
Лучший актер в мюзикле или комедии
Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
Лучшая актриса второго плана
Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навеки»
Лучший актер второго плана
Ке Хюи Куан, «Все, везде и сразу»
Сериалы
Лучший драматический телесериал
«Дом дракона»
Лучший музыкальный или комедийный телесериал
«Начальная школа "Эбботт"»
Лучший сериал, мини-сериал или телефильм
«Белый лотос»
Лучшая актриса драматического телесериала
Зендея, «Эйфория»
Лучший актер драматического телесериала
Кевин Костнер, «Йеллоустоун»
Лучшая актриса музыкального или комедийного телесериала
Куинта Брансон, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучший актер музыкального или комедийного телесериала
Джереми Ален Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса сериала, мини-сериала или телефильма
Аманда Сайфред, «Выбывшая»
Лучший актер сериала, мини-сериала или телефильма
Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана в музыкальном, комедийном или драматическом сериале
Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучший актер второго плана в музыкальном, комедийном или драматическом сериале
Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа "Эбботт"»