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Под Переславлем в ДТП погибла пенсионерка

В Переславском районе в с. Большая Брембола 11 января в 07:40 произошло ДТП, в результате которого погибла пенсионерка, сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

53-летний мужчина, управляя автомобилем «Renault», совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пенсионерка скончалась на месте.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение»,— сообщили в УМВД по Ярославской области.

Вероника Макарова

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