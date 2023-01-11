Саратовской области на решение проблем с водоснабжением выделили 940 млн рублей

В этом году в 14 населенных пунктах Саратовской области обещают решить проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

По данным чиновников, региону значительно увеличили финансирование программы «Чистая вода» - до 940 млн руб.

На эти средства будут построены 14 объектов водоснабжения в восьми районах: Энгельсском (села Зеленый Дол, Красный Яр, Генеральское, Новопушкинское), Екатериновском (водозаборы Екатериновки), Ивантеевском (села Бартеневка, Канаевка, Яблоновый Гай, Николаевка), селе Поповка Гагаринского района Саратова, Ершовском (поселок Прудовой), Краснопартизанском (Петровский), Новоузенском (Дюрский) и Перелюбском (Молодежный).

Глава региона потребовал провести конкурсные процедуры до 1 февраля, чтобы приступить к работам с началом строительного сезона.

Он поручил заранее подготовить заявки на вхождение в программу «Чистая вода» на 2024 год.

Марина Ковалева