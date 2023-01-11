«ЮВТ Аэро» запустила рейсы Казань — Саратов — Грозный

С начала 2023 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» открыла новые авиарейсы Казань — Саратов — Грозный. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Из Казани самолеты будут вылетать в 6:00 с посадкой в Саратова в 8:00, в 9:00 он будет отправляться в Чечню, а прибытие запланировано на 10:00. В обратном направлении рейс будет отправляться в 10:50, прибывать в Саратов в 13:50, а в Казань — в 14:50.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200.

"Ъ-Казань"