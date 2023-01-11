Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригородные поезда «Ижевске — Кез» начали курсировать в Удмуртии

С января в Удмуртии начали курсировать пригородные поезда, соединяющие столицу Удмуртии и Кез. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, рельсовые автобусы серий РА-2 и РА-3 будут ездить по субботам и воскресеньям.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

В частности, поезд «Ижевск — Кез» будет отправляться из Ижевска в 11:55 и прибывать на станцию Кез в 15:50, в обратном направлении в 17:56 и 21:42 соответственно.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, транспортную инфраструктуру региона в первую очередь необходимо развивать с теми отдаленными районами, откуда жителям сложно добраться до столицы республики. «В Удмуртии совместно с Горьковской железной дорогой мы расширяем пригородное железнодорожное сообщение как самую безопасную и комфортную альтернативу другим видам транспорта»,— отметил господин Горбачев.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...