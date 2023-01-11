Пригородные поезда «Ижевске — Кез» начали курсировать в Удмуртии

С января в Удмуртии начали курсировать пригородные поезда, соединяющие столицу Удмуртии и Кез. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, рельсовые автобусы серий РА-2 и РА-3 будут ездить по субботам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

В частности, поезд «Ижевск — Кез» будет отправляться из Ижевска в 11:55 и прибывать на станцию Кез в 15:50, в обратном направлении в 17:56 и 21:42 соответственно.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, транспортную инфраструктуру региона в первую очередь необходимо развивать с теми отдаленными районами, откуда жителям сложно добраться до столицы республики. «В Удмуртии совместно с Горьковской железной дорогой мы расширяем пригородное железнодорожное сообщение как самую безопасную и комфортную альтернативу другим видам транспорта»,— отметил господин Горбачев.