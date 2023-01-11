Школы Самарской области переходят на очное обучение

Обучение в школах Тольятти с четверга будет организовано в очном формате. По словам чиновников, это связано «с наступлением благоприятных погодных условий». Об этом сообщает городская администрация.

«Руководителям образовательных учреждений дано указание обеспечить температуру в помещениях в соответствии с нормами СанПиН (18-24°С)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее, с понедельника по среду, учебный процесс для школьников с 1 по 11 классы в Тольятти был организован дистанционно из-за похолодания. В Самаре решение о дистанционном обучении оставили на усмотрение руководства образовательных учреждений.

Однако, по информации «Ъ-Волга», ряд самарских школ с понедельника по среду перешел на удаленный формат работы. С четверга они также вернутся к очной форме обучения. При этом Приволжское УГМС объявило штормовое предупреждение из-за аномально-холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°C и более.

Георгий Портнов