В Четвертом кассационном суде в Краснодаре открыто пять вакантных должностей судей

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии пяти вакантных должностей в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 в здании ВККС по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. №105. Уточняется, что обед в ВККС проходит с 13:00 до 13:45.

Последний день приема документов — 31 января 2023 года.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции располагается в Краснодаре. Осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Севастополя, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на акты указанных судов.

Михаил Волкодав

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