Дом в селе Яган в Удмуртии загорелся из-за замыкания электропроводки

Сегодня, 11 января, около 12:38 в селе Яган в Удмуртии произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К прибытию первых пожарных происходило горение внутри дома, в результате чего создалось плотное задымление. Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Для тушения возгорания привлекалось 13 человек и четыре единицы техники.