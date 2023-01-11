В должность главы Мезмая вступил Алексей Иванцов

Алексей Иванцов вступил в должность главы сельского поселения Мезмай Апшеронского района. Об этом сообщает «Апшеронский рабочий».

Кандидатуру господина Иванцова в ходе досрочных выборов поддержали 84,9% избирателей. Вопрос о вступлении нового главы в должность был рассмотрен Советом поселения.

Алексей Иванцов родился в 1970 году. Имеет два высших образования в сфере юриспруденции и администрирования. На протяжении 19 лет занимал должность председателя профсоюза на заводе «Газпрома» по стабилизации конденсата в Сургуте. В 2022 году работал ведущим специалистом администрации Мезмайского сельского поселения. Осенью 2022 года был избран новым руководителем муниципалитета.

Анастасия Донскова

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