Бывший краевой министр назначен замглавы Западно-Уральского управления Росприроднадзора

Экс-глава краевого минприроды Дмитрий Клейн назначен заместителем руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

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Дмитрий Клейн окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института. С 2004 по 2007 год возглавлял управление Росприроднадзора по Пермскому краю. С 2007 по 2012 год господин Клейн работал замгендиректора ЗАО «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат». С июля 2012-го по март 2013 года руководил краевым минприроды.

После ухода с поста министра господин Клейн работал замгендиректора ЗАО «Верхнекамская калийная компания», замдиректора ООО МИП «Центр космических технологий и услуг», замгендиректора пермского ООО «Геолит».