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обновлено 16:18

Для крещенских купаний в Перми откроют три купели

В Перми будут работать три специально оборудованные купели для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Окунуться в воду можно будет на ул. Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря); в Верхней Курье, на ул. 1-я линия, 53 (на территории около храма Богоявления Господня); на Мотовилихинском пруду, за Свято-Троицким Стефановым мужским монастырем.

В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований, поэтому рекомендуется выбирать именно эти места для купания.

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