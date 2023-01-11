Для крещенских купаний в Перми откроют три купели

В Перми будут работать три специально оборудованные купели для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Окунуться в воду можно будет на ул. Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря); в Верхней Курье, на ул. 1-я линия, 53 (на территории около храма Богоявления Господня); на Мотовилихинском пруду, за Свято-Троицким Стефановым мужским монастырем.

В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований, поэтому рекомендуется выбирать именно эти места для купания.