Екатеринбуржца отправили в колонию за кражу велосипеда у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбург приговорил к двум годам шести месяцам колонии строгого режима местного жителя Руслана Хайрулина за серию краж велосипедов. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба).

Всего в мае и июне 2022 года мужчина похитил четыре велосипеда, общая стоимость которых составила более 287 тыс. руб. Одни из потерпевших оказался олимпийский чемпион, лыжник Сергей Устюгов, у которого Хайрулин украл велосипед Specialized SJ HT Comp Carbon 29 стоимостью 150 тыс. руб.

«Злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, металлическими плоскогубцами перекусил противоугонный трос, которым был пристегнут вышеуказанный велосипед. После чего вышел с велосипедом из подъезда», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что ранее екатеринбуржца уже судили по аналогичным статьям.

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