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В АО РУМО провели заводские испытания электростанции для «Газпрома»

Машиностроительная компания РУМО успешно провела стендовые заводские испытания газопоршневой электростанции мощностью 1 МВт. По итогам испытаний блочно-контейнерная электростанция отечественного производства РУМО-702 была принята комиссией «Газпрома», сообщили на предприятии.

По словам заместителя гендиректора РУМО по маркетингу и продажам Вячеслава Шипова, перед массовым производством электростанции предстоит пройти второй этап испытаний – опытно-промышленную эксплуатацию в различных климатических условиях. «Мы заложили 50 машин, они в различной стадии готовности. Головные экземпляры электростанции поступят в “Газпром”, но мы рассчитываем не только на нефтегазовую отрасль, но и широкий круг других заказчиков», – рассказал представитель РУМО.

АО РУМО – компания-производитель дизельных и газовых двигателей, газомотокомпрессоров с численностью работников свыше 400 человек. Начала работать в 2018 году на площадке обанкротившегося ОАО РУМО – старейшего завода крупного машиностроения, позиционируя себя, как продолжателя его дела.

Иван Сергеев

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