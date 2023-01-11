Росавиация: в качестве причины выкатывания В 737 «Победы» за ВПП в Перми рассматривается отказ техники

Росавиация сегодня разослала руководителям гражданской авиации информацию о безопасности полетов, посвященную выкатыванию самолета B 737-800 авиакомпании «Победа» с взлетно-посадочной полосы пермского аэродрома. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Это событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. В качестве одной из его версий рассматривается версия отказа управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Из документа следует также, что выкатывание воздушного судна за пределы ВПП произошло на скорости 57 км/ч. Самолет остановился на удалении 15–20 м от левой обочины полосы.

Росавиация констатирует, что на воздушных судах типа B 737 ранее уже происходили инциденты из-за отказа ПОШ, в том числе по причине образования льда на проводке системы управления. Кроме того, часто они были связаны с наличием снежно-ледяных отложений на ВПП, а также с ошибками экипажа при выполнении разворота.