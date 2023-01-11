Обстреляно село Старый Хутор Белгородской области; повреждены пять домовладений и линия электропередачи

Под обстрел украинских силовиков попало село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери.

Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы. Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела»,— говорится в telegram-канале господина Гладкова.

Старый Хутор ранее уже обстреливали 15 декабря, 2 декабря, 25 ноября и 18 октября. Село находится в 2 км от границы с Харьковской областью Украины.

Какие населенные пункты Белгородской области попадали под украинские обстрелы — в специальном проекте.

Олег Мухин