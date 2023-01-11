Публичные слушания по реконструкции мусорного полигона «Терра-Н» в Новороссийске пройдут 8 февраля

Публичные слушания по реконструкции полигона ТКО в селе Борисовка (урочище горы Щелба) пройдут в очном формате 8 февраля. Новую дату озвучил глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе прямой линии 11 января.

Ранее общественные обсуждения по реконструкции проблемной свалки должны были состояться 8 декабря в режиме онлайн, что вызвало негативную реакцию местных жителей. В результате слушания были отменены.

Полигон ТКО эксплуатирует ООО «Терра-Н», он принимает мусор из Новороссийска и Геленджика, рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. Однако свалка расположена рядом с густонаселенным жилым массивом, что, по мнению местных жителей и экоативистов, негативно сказывается на здоровье местных жителей (полигон регулярно горит) и загрязняет окружающую среду.

По данным властей города, «Терра-Н» разработала инвестпрограмму по модернизации полигона, рассчитанную до 2026 года. В рамках программы планируется построить новые карты полигона для размещения ТКО, включая пруды-накопители для отведения фильтрата с тела полигона, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов мощностью 70 тыс. т в год.

«В планах — реконструкция полигона в пределах той площади, которую он занимает на сегодняшний день. После реконструкции это будет современный технический объект, который будет соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства. Данные изменения не предусматривают расширения полигона. Рабочая группа дополнительно проработает проект реконструкции, чтобы исключить возможные риски»,— отмечают в мэрии.

Наталья Решетняк

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