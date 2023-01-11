Завершение строительства жилого дома «Треста №14» оценили в 497 млн рублей

Краевой фонд защиты дольщиков объявил конкурс на выполнение комплекса работ по завершению строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Сокольской, 10б, в Кировском районе Перми.

Как указано в проекте контракта, подрядчик должен будет достроить дом в течение девяти месяцев с даты начала работ. Максимальная стоимость контракта определена в 497,3 млн руб.

Строительством дома занималось ПАО «Трест №14». Договор аренды площадки в 8 тыс. кв. м под застройку был заключен мэрией Перми и трестом осенью 2015 года. Срок аренды составил 10 лет — до 28 октября 2025 года. В январе 2021 года арбитражный суд открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство. Готовность дома на ул. Сокольской составляет около 70%.