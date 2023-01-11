На Западном подъезде к Ростову с 12 января изменится схема движения

Съезд с федеральной трассы А-135 на ул. Фермерскую города Батайска будет закрыт с 12 января, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Движение будет возобновлено в начале февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Причиной изменения движения является капремонт данного участка. Дорожники будут устраивать переходно-скоростные полосы для обеспечения безопасного поворота в Батайск и выезда из города.

Жители Батайска на время проведения работ смогут воспользоваться альтернативными маршрутами через азовскую развязку и ул. Грузинскую. Из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно выехать через ул. М. Горького и ул. Энгельса.

Анастасия Назарова